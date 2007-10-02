Путін очолив список ”Єдиної Росії”, політики розподілені по регіонах

Федеральний список партії "Єдина Росія" на виборах до Держдуми очолив Володимир Путін. "Єдинороси" відмовилися від формування першої трійки. Таке рішення ухвалив з`їзд "Єдиної Росії".

З 503 делегатів з`їзду за це проголосували 476, проти - троє, утрималися двоє. Кілька бюлетенів рахункова комісія з`їзду визнала недійсними.

За підсумками таємного голосування на з`їзді єдиноросів були також затверджені регіональні списки партії.

Лідер "Єдиної Росії" Борис Гризлов очолює список по Санкт-Петербургу, другим номером йде голова міста Валентина Матвієнко.

Решта співголів вищої ради партії також очолили регіональні списки.

Мер Москви Юрій Лужков поведе єдиноросів на парламентські вибори від столиці.

Глава МНС Сергій Шойгу очолить один з проблемних для "Єдиної Росії" Ставропольський край, де вони торік програли вибори до обласної думи.

Мінтімер Шаймієв очолить список Татарстану.

У федеральному списку партії - 600 кандидатів у депутати Держдуми.

РІА "Новости"