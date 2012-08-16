МЗС Еквадору: Великобританія погрожує штурмом забрати Ассанжа з посольства

МЗС Великобританії стверджує, що дипстатус посольства Еквадору може бути анульований, тому що Лондон зобов'язаний екстрадувати Ассанжа, пише Російська служба БіБіСі.

У середу ввечері на прес-конференції в Кіто глава МЗС Патіно сказав: "Сьогодні ми отримали від Сполученого Королівства пряму погрозу в письмовій формі, що вони можуть взяти штурмом наше посольство в Лондоні, якщо ми не передамо їм Джуліана Ассанжа".

"Еквадор відкидає найрішучішим чином явну погрозу, що міститься в британському офіційному повідомленні", - заявив Патіно.

Він також сказав, що така погроза розглядається його країною як "неналежна для демократичної, цивілізованої і законослухняної держави".

"Якщо захід, що міститься в британському офіційному повідомленні, буде вжитий, то це буде сприйнято в Еквадорі як неприйнятна, недружня і ворожа дія і як замах на наш суверенітет. Це змусить нас реагувати", - сказав міністр, додавши, що Еквадор - не британська колонія.

Представник МЗС Великобританії заявив, що вони готові зробити все можливе для видачі Ассанжа Швеції.

"Ми звернули увагу еквадорців на відповідні положення нашого законодавства, зокрема, наприклад, на високі гарантії дотримання прав людини в нашій процедурі екстрадиції і на правовий статус дипломатичних будівель у Великобританії", - сказав представник Форін-офісу.

Біля лондонського посольства Еквадору вже чергують поліцейські.