Гендиректор Facebook втратив $600 мільйонів за день

Статки генерального директора Facebook Марка Цукерберга знизилися за день на $ 600 млн до найнижчого рівня з часу травневого IPO соцмережі через різке падіння акцій компанії за підсумками торгів на Nasdaq у четвер, повідомляє Газета.ру з посиланням на Bloomberg .

Акції Facebook за першу годину торгів на Nasdaq у четвер упали на 7%, досягнувши історичного мінімуму - $ 19,69. До завершення торгового дня цінні папери соцмережі відіграли частину падіння, закрившись на рівні $ 19,87 за акцію.

«Ринок не впевнений у майбутньому Facebook», - заявив Bloomberg автор книги «The Facebook Effect» Девід Кіркпатрік.

На початку серпня папери вже опускалися нижче $ 20 за штуку на тлі слабкої фінансової звітності. Facebook провела IPO на біржі Nasdaq 18 травня поточного року. Ціна акцій компанії в рамках IPO була визначена на рівні $ 38 за штуку. Торги розпочалися з затримкою на півгодини через технічний збій на Nasdaq. У результаті були неправильно оброблені заявки на 30 млн акцій соцмережі. У перший день торгів папери не падали нижче $ 38, але вже на наступний день вони втратили 10% вартості. Після IPO капіталізація Facebook скоротилася майже на 50%.