Французький плавець без рук і ніг здійснив навколосвітнє плавання

Як повідомляє РІА "Новости" з посиланням на французький телеканал RTL, Філіп Круазон (Philippe Croizon) став інвалідом після того, як отримав потужний розряд струму. Тоді медикам довелося ампутувати у нього всі кінцівки. Однак Філіп не втратив сили духу і за допомогою спеціально розроблених протезів вирішив вчинити здавалося б неможливе: символічно пов'язати п'ять континентів, пропливши через протоки, що їх розділяють.

Про початок плавання він оголосив у квітні 2012 року, а перший заплив здійснив у травні. Раніше він проплив з Папуа-Нової Гвінеї в Індонезію, з'єднавши Океанію і Азію, перетнув Червоне море, зв'язавши таким чином Африку й Азію, а також Гібралтарську протоку, що відокремлює Європу від Африки. І ось в ніч на суботу француз завершив подорож із США до Росії, зв'язавши Азію й Америку. Свій проект з перетинання п'яти континентів Круазон, як і планував, завершив напередодні Паралімпійських ігор 2012 року в Лондоні.