З Pussy Riot хочуть отримати гроші

І.Рузанкіна вимагає стягнути з дівчат 30 тисяч рублів у вигляді компенсації за етичні страждання, завдані їй скандальним панк-молебном у храмі Христа Спасителя. До Кунцевського суду подано ще два подібні позови від жителів Новосибірська.

Мосміськсуд сьогодні переніс на 22 серпня розгляд скарги самих учасниць Pussy Riot - на продовження їм арешту під час судового розгляду до середини січня 2013 року, передає Радіо «Свобода».

17 серпня Хамовничеський суд засудив учасниць Pussy Riot Марію Альохіну, Надію Толоконнікову і Катерину Самуцевич до двох років позбавлення волі, визнавши їх винними в хуліганстві.

Сьогодні в поліції повідомили, що кримінальну справу стосовно решти учасниць панк-групи виділено в окреме провадження, їх оголошено в розшук. На відеоролику, розміщеному в №нтернеті, видно, що в панк-молебні брали участь чотири дівчини. У групи Pussy Riot немає постійного складу. За словами самих учасниць, до групи входить близько 10 осіб.