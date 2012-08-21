Росія: дикі кабани несуть загрозу для України та Євросоюзу

Про це йшлося на нараді в Россільгоспнагляді під головуванням заступника керівника відомства, головного ветеринарного інспектора Росії Євгена Непоклонова, повідомили УНІАН у Россільгоспнагляді.

Як наголошувалося на нараді, подальше поширення АЧС у дикій природі в Росії загрожує епізоотичній безпеці України, Білорусії і країн ЄС.

«Подальше поширення захворювання в дикій фауні серед кабанів може призвести до розширення ареалу захворювання, загрожуючи епізоотичній безпеці України, Білорусії і країн Євросоюзу, причому в Євросоюз з кабанами вірус африканської чуми свиней може потрапити двома шляхами - південним і північним», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 17 серпня нові спалахи африканської чуми свиней були зафіксовані в чотирьох регіонах Росії – Ярославській, Тверській, Ростовській областях і Краснодарському краї. 20 серпня в Краснодарському краї виявлено нове вогнище АЧС.