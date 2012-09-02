ЗМІ: Велика Британія ввела «список Магнітського»

«Глава МВС вислала в посольство в Москві імена 60 суддів, офіцерів розвідки і прокурорів, замішаних у тортурах і смерті молодого юриста», - повідомляє видання The Sunday Times, яке цитує Тиждень.ua.

Деталі, пов'язані зі стоп-листом, стали відомі з листа міністра з імміграційній політиці, яке він надіслав парламентарію з Консервативної партії.

Перша інформація про введення в дію Лондоном подібного стоп-листа з'явилася майже рік тому. Про наявність подібного списку із 60 осіб писала газета The Observer з посиланням на джерело в департаменті, відповідальному за імміграційний контроль.

Представник посольства Великобританії в Москві тоді спростував цю інформацію, пише Газета.ру.

Тоді ж до планів введення стоп-листа, наявність якого Лондон заперечував, підключилися парламентарії.

Депутати британської палати громад представили в березні цього року свою пропозицію, підписану, в тому числі, п'ятьма колишніми міністрами закордонних справ, про те, щоб надати законну силу санкціям за «списком Магнітского». Однак тоді ж повідомлялося, що уряд фактично відхилив документ, заявивши про свою «вичікувальну позицію» з цього питання.

Як повідомлялось, у липні Парламентська асамблея Організації з безпеки і співробітництва в Європі прийняла так звану «резолюцію Магнітского», в якій закликала країни Європи ввести санкції проти російських чиновників, причетних до смерті в московському СІЗО юриста Сєргєя Магнітского.

26 червня комітет з міжнародних відносин Сенату США одноголосно схвалив так званий «акт Магнітського». На підтримку законопроекту висловилися як республіканці, так і демократи.