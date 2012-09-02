Екс-прем'єра Хорватії звинувачують у махінаціях з нерухомістю

Прокуратура Хорватії висунула нові звинувачення проти колишнього прем'єр-міністра країни Іво Санадера, інкримінуючи йому участь в корупційній оборудці з нерухомістю.

Стверджується, що колишній прем'єр привласнив близько 3 млн. доларів, передає Радіо «Свобода».

Офіційні джерела в Загребі повідомляють, що І.Санадер із трьома спільниками використовував урядові фонди для придбання нерухомості за ціною, що була істотно нижчою за ринкову.

Нинішнє звинувачення – вже п'яте після решти, пред'явлених 59-річному І.Санадеру. Він очолював уряд з 2003 по 2009 роки і за цей період, як стверджує прокуратура, привласнив 15 млн. доларів в результаті протизаконних дій.

Всі попередні звинувачення І.Санадер відкидав.