У Франції перекинувся автобус з туристами: загинула дитина, 40 осіб - травмовані
17:54, 02 вересня 2012Світ
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На півдні Франції перекинувся автобус із туристами: загинула дитина, 40 осіб одержали травми.
На півдні Франції перекинувся автобус із туристами, загинула дитина, 40 чоловік одержали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.
ДТП сталася на шосе A8 поблизу зони відпочинку Відобан (провінція Вар).
За попередніми даними, в автобусі їхали громадяни Румунії, які прямувала до Ніцци. Вісім туристів одержали тяжкі травми.
Через аварію рух в напрямку Ніцци було на деякий час перекрито. Поліція з'ясовує причини події.
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