У Франції перекинувся автобус з туристами: загинула дитина, 40 осіб - травмовані

На півдні Франції перекинувся автобус із туристами, загинула дитина, 40 чоловік одержали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

ДТП сталася на шосе A8 поблизу зони відпочинку Відобан (провінція Вар).

За попередніми даними, в автобусі їхали громадяни Румунії, які прямувала до Ніцци. Вісім туристів одержали тяжкі травми.

Через аварію рух в напрямку Ніцци було на деякий час перекрито. Поліція з'ясовує причини події.