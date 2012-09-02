У Франції перекинувся автобус з туристами: загинула дитина, 40 осіб - травмовані

17:54, 02 вересня 2012
Світ
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На півдні Франції перекинувся автобус із туристами: загинула дитина, 40 осіб одержали травми.

На півдні Франції перекинувся автобус із туристами, загинула дитина, 40 чоловік одержали поранення, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на Франс Прес.

ДТП сталася на шосе A8 поблизу зони відпочинку Відобан (провінція Вар).

За попередніми даними, в автобусі їхали громадяни Румунії, які прямувала до Ніцци. Вісім туристів одержали тяжкі травми.

Через аварію рух в напрямку Ніцци було на деякий час перекрито. Поліція з'ясовує причини події.

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