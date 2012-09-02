Вірменія не хоче, але готова воювати з Азербайджаном за Нагірний Карабах

У зверненні з нагоди чергової річниці одностороннього проголошення незалежності заселеним вірменами Нагірним Карабахом в Азербайджані він назвав «жахливою подією» звільнення і героїзацію в Азербайджані громадянина, який за убивство вірменина був засуджений до довічного ув’язнення в Угорщині і екстрадований до Азербайджану для відбування там подальшого покарання, пише Радіо Свобода.

Відносини Вірменії й Азербайджану напружені історично, а останніми десятиліттями ця напруженість особливо висока через конфлікт навколо Нагірного Карабаху.

На початку 1990-х років унаслідок війни, яку провели місцеві вірмени Нагірного Карабаху за підтримки Вірменії, Азербайджан втратив контроль над більшою частиною цієї автономної області і ще над значною частиною своєї території поза нею. 6 січня 1992 року це сепаратистське утворення проголосило свою незалежність від Азербайджану, якої не визнає жодна держава світу, зокрема, й Вірменія.