Чечня вимагає віддати їй два райони Інгушетії

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави уряду Чеченської Республіки.

«Прийшов час чітко позначити межову лінію відповідно до закону. Ми свою територію знаємо і за жодних обставин не залишимо її за межами адміністративного кордону. Втім і не станемо вчиняти замах на жоден метр чужої території», - сказав Р.Кадиров

Він відзначив, що існують документи, які підтверджують факт приналежності Сунженського і частини Малгобекського районів до Чеченської Республіки.

«Ми маємо в своєму розпорядженні архівні документи, які підтверджують, що ці райони є частиною республіки. В Інгушетії таких документів немає, ніколи не було і бути не може. Інгушську область до нас приєднали тільки в 1934 році», - сказав Р.Кадиров.

Глава Чечні відзначив, що певні сили намагаються внести розкол між двома народами, зокрема глава Інгушетії Юнус-Бек Євкуров.

«Сьогодні Євкуров робить дивні заяви. Він говорить, що «Рамзан Кадиров принижує інгушський народ». Я не лише сам ніколи не принижу інгушський народ, а й не дозволю робити це нікому! Я вважаю, що саме такі люди, як Євкуров, намагаються внести розкол між двома братськими народами», - заявив Р.Кадиров.

Глава Чеченської Республіки запевнив, що, незважаючи на те, що Інгушетія займає значні території, які споконвічно є частиною Чечні, керівництво регіону і не думало порушувати цього питання. Але одностороннє розмежування, за його словами, проводиться інгушською владою за спиною чеченського народу, спроби прирізати додатково тисячі гектарів ріллі не могли не викликати адекватних заходів.

«У Москві перед виборами у нас з ним була досягнута домовленість: дочекатися завершення виборів і вже потім, впритул, зайнятися цим питанням. До цих пір згідно з цією домовленістю ми вичікували. А влада Інгушетії за цей час провела розмежування в Сунженському і Малгобекському районах і на цьому не зупинилася. Вони пішли углиб Чеченської Республіки. На території держгоспу «Горагорський» Чеченської Республіки інгушською стороною було проведено розмежування, за яким вони вчинили замах ще на п'ять з гаком тисяч гектарів нашої землі. Це, щонайменше, мерзотно! Адже ми сусіди, брати. Хіба так вчиняють сусіди?», - сказав він.

Чечено-Інгушську АРСР офіційно розділили на Інгушетію і Чечню в грудні 1992 року, відповідні поправки було внесено до Конституції РРФСР.