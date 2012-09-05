У Польщі встановлять дороговкази українською

У вісьмох місцевостях Лемківщини, в ґміні Устя Горлицьке (Горлицький повіт Малопольського воєводства) з’являться двомовні польсько-українські таблиці з назвами сіл. «Плекання національної тотожності та пошана до багатокультурності – таку мету ставить перед собою Об’єднання лемків, яке запропонувало встановити двомовні знаки. Під час громадських консультацій, за пропозицію проголосували одноголосно всі мешканці села Регетів», - говориться в повідомленні.

«Перед акцією «Вісла», коли з південно-східної Польщі на західні землі масово депортовано лемків, у ґміні Устя Горлицьке проживало майже сто відсотків лемків. Тепер їх тут живе близько 8 відсотків, – сказала одна з ініціаторів запровадження двомовних таблиць Олена Дуць-Файфер, представниця лемків у Спільній комісії уряду та національних і етнічних меншин.

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Двомовні таблиці у ґміні Устя Горлицьке будуть встановлені протягом двох тижнів, запевнив секретар ґмінної управи Марек Олесь.

Двомовні таблиці вже встановлені у близько 800 населених пунктах на території Польщі. Залежно від місця знаходження, крім польської назви на таблицях є написи німецькою, кашубською, литовською, білоруською та українською мовами, повідомляє Польське радіо.