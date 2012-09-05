Російська опозиція подала повторну заявку на «Марш мільйонів»

Про це УНІАН повідомив координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.

«Мерія Москви (4 вересня) відмовила в узгодженні «Маршу мільйонів» 15 вересня за формальними підставами», - сказав С.Удальцов. За його словами, відмова мотивована тим, що в одного із заявників Сергія Давідіса два адміністративні правопорушення протягом року. «Вважаю, що мерія спеціально тягнула час», - підкреслив С.Удальцов.

Опозиціонери мають намір вимагати відставки Президента Росії Володимира Путіна «як символу системи», а також проведення дострокових виборів у Держдуму РФ.

Як повідомляв УНІАН, заявка на проведення маршу була подана опозиціонерами 31 серпня. Передбачувана кількість учасників «Маршу мільйонів» - 50 тисяч людей.

Подібні акції в Москві проводилися 6 травня і 12 червня.

6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 людей.