Російська опозиція подала повторну заявку на «Марш мільйонів»
Російська опозиція подала повторну заявку на проведення «Маршу мільйонів» у Москві 15 вересня.
Про це УНІАН повідомив координатор руху «Лівий фронт» Сергій Удальцов.
«Мерія Москви (4 вересня) відмовила в узгодженні «Маршу мільйонів» 15 вересня за формальними підставами», - сказав С.Удальцов. За його словами, відмова мотивована тим, що в одного із заявників Сергія Давідіса два адміністративні правопорушення протягом року. «Вважаю, що мерія спеціально тягнула час», - підкреслив С.Удальцов.
Опозиціонери мають намір вимагати відставки Президента Росії Володимира Путіна «як символу системи», а також проведення дострокових виборів у Держдуму РФ.
Як повідомляв УНІАН, заявка на проведення маршу була подана опозиціонерами 31 серпня. Передбачувана кількість учасників «Маршу мільйонів» - 50 тисяч людей.
Подібні акції в Москві проводилися 6 травня і 12 червня.
6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ В.Путіна, акція закінчилася зіткненнями з поліцією. Було затримано близько 400 людей.