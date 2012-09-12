У Лівії спалили консульство США

Про це повідомляє Agence France-Presse. За даними кореспондента агентства в Лівії, група озброєних ісламістів підпалила будівлю дипмісії.

Телеканал "Аль-Арабія", в свою чергу, повідомляє, що консульство обстріляли з гранатометів.

Reuters, посилаючись на джерела в силових структурах Лівії, повідомляє про запеклі зіткнення між присутніми біля консульства і військовими. Територія навколо дипмісії оточена, заявили співрозмовники агентства, сусідні вулиці перекриті.

За словами представників лівійської влади, напад на консульство влаштували ісламісти, що протестують проти показу в ефірі американського телебачення фільму, приуроченого до річниці терактів 11 вересня, Ісламісти стверджують, що фільм ображає пророка Мохаммеда.

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Як повідомляє Associated Press, в момент нападу в консульстві нікого не було, тож ніхто з його співробітників не постраждав. Проте будівлю дипмісії, розповіли агентству очевидці, сильно пошкоджено в результаті пожежі.

Раніше у вівторок демонстранти у Каїрі з тієї ж причини зірвали прапор з посольства США в Каїрі, замінивши його на чорне полотнище з написом "Немає Бога, крім Аллаха, і Мохаммед - пророк його", нагадує Лента.ру. У столиці Єгипту, як повідомлялося, поліції вдалося без застосування сили переконати присутніх біля посольства розійтися.