Єгипет оголосив у розшук творця фільму "Невинність мусульман"

Серед оголошених у розшук - режисер стрічки Накула Басслі Накула, Морріс Садек, який сприяв поширенню фільму в Інтернеті, а також пастор Террі Джонс, який нібито був одним із замовників фільму, повідомляє агентство Associated Press.

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Вони звинувачуються в образі ісламу, поширенні неправдивої інформації, а також у спробі дезорганізації єгипетського суспільства. Якщо вина за всіма цими злочинами буде доведена, фігурантам справи загрожує страта, зауважує РосБізнесКонсалтинг.