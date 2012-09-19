Єгипет оголосив у розшук творця фільму "Невинність мусульман"
00:38, 19 вересня 2012Світ
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Генеральний прокурор Єгипту підписав ордер на арешт вісьмох осіб, причетних до створення фільму "Невинність мусульман".
Серед оголошених у розшук - режисер стрічки Накула Басслі Накула, Морріс Садек, який сприяв поширенню фільму в Інтернеті, а також пастор Террі Джонс, який нібито був одним із замовників фільму, повідомляє агентство Associated Press.
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Вони звинувачуються в образі ісламу, поширенні неправдивої інформації, а також у спробі дезорганізації єгипетського суспільства. Якщо вина за всіма цими злочинами буде доведена, фігурантам справи загрожує страта, зауважує РосБізнесКонсалтинг.
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