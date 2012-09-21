В аеропорту Мінська затримали австралійського журналіста

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Білоруської асоціації журналістів.

Журналіста затримали, коли він збирався виїхати з Білорусі.

«Проблеми у журналіста виникли на митниці. При собі в нього була телекамера, комп'ютер, карти пам'яті. За попередніми відомостями, у Робертса забрали апаратуру й носії інформації», - повідомили в БАЖ.

А.Робертс є співробітником австралійського телеканалу SBS, який мав офіційну акредитацію при білоруському МЗС і працював у Білорусі впродовж тижня.

У БАЖ зазначають, що в управлінні аеропорту з питань в'їзду іноземних громадян відповіли, що інформації про інцидент не мають. Оперативний черговий митниці «Мінськ-2» також нічого не знає.