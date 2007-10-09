Після комісії Ющенко-Путін буде засідання Міжурядової комісії

Після засідання Українсько-російської міждержавної комісії Ющенко-Путін буде проведене засідання Міжурядової українсько-російської комісії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ на брифінгу за підсумками візиту до Москви.

«Ми домовилися відразу після проведення Міждержавної комісії Ющенко-Путін провести Міжурядову комісію за дорученням президентів України і Росії», - заявив В.ЯНУКОВИЧ.

Він підкреслив, що на засіданні Міжурядової комісії обговорюватимуться питання, які виникнуть під час Комісії Ющенко-Путін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на брифінгу в Москві В.ЯНУКОВИЧ повідомив, що засідання Українсько-російської міждержавної комісії має відбутися найближчим часом, проте конкретна дата його проведення ще не визначена.

9 серпня прес-служба Президента України повідомила, що друге засідання Українсько-російської міждержавної комісії попередньо домовлено провести наприкінці жовтня - початку листопада.

5 жовтня після зустрічі з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ в рамках саміту глав держав СНД міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК заявив, що візит Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Росії відбудеться відразу після формування нового українського уряду.