Поліція відпустила чоловіка, який стріляв з іграшкового пістолета у президента Чехії
Чеська поліція відпустила на свободу Павла Ондроуша, який імітував у п'ятницю замах на Президента Чехії Вацлава Клауса.
Про це передає ІТАР-ТАСС.
У суботу проти 26-річного П.Ондроуша було висунуто звинувачення в хуліганстві. Згідно з чеським законодавством, цією статтею передбачено покарання до двох років тюремного ув’язнення.
У п'ятницю, 28 вересня, під час урочистого відкриття мосту в Храставі П.Ондроуш безперешкодно наблизився до глави Чеської держави, приставив до його правого боку пластмасовий пістолет і кілька разів натиснув на спуск, імітуючи постріли.
У результаті інциденту В.Клаус дістав легке поранення ліктя, а П.Ондроуша було затримано і доставлено у поліцейського відділку.
Разом з тим, начальник охорони Президента Чехії Іржі Скленка подав у відставку.
"Хоча я й не був присутній на місці (події) і особисто не керував заходами в Храставі, після інциденту я відчув особисту відповідальність за дії моїх підлеглих, не залежно від того, чи могли вони запобігти цьому чи не могли", - заявив колишній начальник охорони В.Клауса.
За словами І.Скленка, він прийняв рішення про відставку ще напередодні, одразу після того, як побачив, що сталося в Храставі по телебаченню. Як заявив І.Скленка, так має чинити будь-який начальник охорони першої особи держави в подібній ситуації, повідомляє РІА «Новости».