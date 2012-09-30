Поліція відпустила чоловіка, який стріляв з іграшкового пістолета у президента Чехії

Про це передає ІТАР-ТАСС.

У суботу проти 26-річного П.Ондроуша було висунуто звинувачення в хуліганстві. Згідно з чеським законодавством, цією статтею передбачено покарання до двох років тюремного ув’язнення.

У п'ятницю, 28 вересня, під час урочистого відкриття мосту в Храставі П.Ондроуш безперешкодно наблизився до глави Чеської держави, приставив до його правого боку пластмасовий пістолет і кілька разів натиснув на спуск, імітуючи постріли.

У результаті інциденту В.Клаус дістав легке поранення ліктя, а П.Ондроуша було затримано і доставлено у поліцейського відділку.

Разом з тим, начальник охорони Президента Чехії Іржі Скленка подав у відставку.

"Хоча я й не був присутній на місці (події) і особисто не керував заходами в Храставі, після інциденту я відчув особисту відповідальність за дії моїх підлеглих, не залежно від того, чи могли вони запобігти цьому чи не могли", - заявив колишній начальник охорони В.Клауса.

За словами І.Скленка, він прийняв рішення про відставку ще напередодні, одразу після того, як побачив, що сталося в Храставі по телебаченню. Як заявив І.Скленка, так має чинити будь-який начальник охорони першої особи держави в подібній ситуації, повідомляє РІА «Новости».