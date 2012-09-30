Тайфун бушує на півдні Японії: без світла залишилися 158 тисяч будинків

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на телеканал NHK.

Наразі тайфун "Джелават", який став 17-м тайфуном цього сезону на північному заході Тихого океану, бушує на території району Кінкі в західній частині головного острова Хонсю і продовжує свій рух на північний схід із швидкістю 45 кілометрів на годину.

У результаті циклону на великі міста регіону, зокрема Кобе, Нара і Осака, щогодини випадає близько 50 міліметрів опадів. Шквалистий вітер, швидкість якого в середньому становить близько 30 кілометрів на годину, призвів до численних обривів електропроводів. У результаті без електрики залишилося близько 158 тисяч будинків.

У префектурі Вакаяма на заході японського острова Хонсю оголошено евакуацію для більш ніж 1,5 тисяч людей.

Усі вильоти з міжнародного аеропорту Кансай і аеропорту Осаки, заплановані на неділю, скасовано. Метеорологи попереджують про небезпеку зсувів через дощі, що супроводжують тайфуни, а також про необхідність дотримуватися обережності через сильний поривчастий вітер.

Згідно з прогнозами Національного метеорологічного агентства, до ранку понеділка тайфун має наблизитися до східних районів острова Хонсю і столиці Японії Токіо.