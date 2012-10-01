Розгляд скарги Pussy Riot перенесли на 10 жовтня

Московський міський суд переніс на 10 жовтня розгляд касаційної скарги на вирок учасницям панк-групи Pussy Riot, засудженим судом першої інстанції до двох років колонії загального режиму за акцію в храмі Христа Спасителя.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення суддя винесла у зв'язку з клопотанням однієї з учасниць групи Катерини Самуцевич про заміну свого адвоката Віолети Волкової. За словами К.Самуцевич, у неї з адвокатом розійшлися позиції у справі.

Мосміськсуд задовольнив це клопотання й, щоб дати можливість обвинуваченій залучити до справи нового адвоката, переніс розгляд справи на десять днів.

Адвокати Марк Фейгін і Микола Полозов продовжать захищати двох інших дівчат.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot у храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Троє учасниць групи - Надія Толоконнікова, Марія Альохіна і Катерина Самуцевич - 17 серпня були засуджені до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне за мотивами релігійної ненависті та ворожнечі.

Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції в храмі.