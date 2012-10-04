Прем'єр Туреччини: Ми не хочемо війни, але хай не випробовують наше терпіння

Про це повідомляють РІА «Новости».

"У нас немає намірів розв'язувати війну. Але нехай ніхто не випробовує наше терпіння", - підкреслив він.

Раніше того ж дня турецький парламент надав уряду Ердогана річний мандат на проведення транскордонних військових операцій, в тому числі у відношенні до Сирії, у зв'язку інцидентом на кордоні ввечері 3 жовтня.