Прем'єр Туреччини: Ми не хочемо війни, але хай не випробовують наше терпіння
21:28, 04 жовтня 2012Світ
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Туреччина не виношує планів розв'язання війни з сусідньою Сирією, заявив сьогодні ввечері на прес-конференції в Анкарі прем'єр-міністр Туреччини Тайіп Ердоган.
Ердоган каже, що не хоче війни
Про це повідомляють РІА «Новости».
"У нас немає намірів розв'язувати війну. Але нехай ніхто не випробовує наше терпіння", - підкреслив він.
Раніше того ж дня турецький парламент надав уряду Ердогана річний мандат на проведення транскордонних військових операцій, в тому числі у відношенні до Сирії, у зв'язку інцидентом на кордоні ввечері 3 жовтня.
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