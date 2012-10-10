У Росії відкриють пам'ятник чехословацьким легіонерам

У Пермському краї в місті Кунгур в середу відкриють пам'ятник солдатам і офіцерам Чехословацького корпусу, які загинули тут у 1918 році під час Громадянської війни.

Пам'ятник являє собою 10 гранітних плит з викарбуваними іменами 113 військовослужбовців Чехословацького корпусу, повідомляє Радіо Свобода. У церемонії відкриття буде участовавать заступник міністра оборони Чеської республіки Міхал Грбати.

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