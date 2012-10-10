Одну учасницю Pussy Riot звільнили з-під варти в залі суду

Мосміськсуд замінив термін покарання учасниці панк-групи Pussy Riot Катерині Самуцевіч за хуліганство з мотивів релігійної ворожнечі у храмі Христа Спасителя на умовний і ухвалив звільнити її з-під варти у залі суду.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення сьогодні оголосила суддя Мосміськсуду.

Водночас суд залишив у силі вирок двом іншим учасницям Pussy Riot Марії Альохіній і Надії Толоконниковій у вигляді двох років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot у храмі Христа Спасителя у Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Три учасниці групи – Н.Толоконникова, М.Альохіна і Е.Самуцевіч - 17 серпня були засуджені до двох років позбавлення волі у колонії загального режиму за хуліганство, скоєне з мотивів релігійної ненависті і ворожнечі. Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції у храмі.