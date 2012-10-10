Pussy Riot вибачаються перед вірянами, але провини своєї не визнають

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це вони заявили в ході судового розгляду в Москві.

Так, засуджена Катерина Самуцевич підкреслила, що вона не мала наміру ображати почуття вірян, оскільки з повагою ставиться до будь-якої релігії.

«Якщо ми мимоволі могли зачепити когось з вірян, то ми просимо нас пробачити», - сказала вона і підкреслила, що не вважає себе винною, оскільки панк-молебень не був злочином.

У свою чергу Марія Альохіна також заявила, що не мала намірів ображати парафіян Храму Христа Спасителя і вірян.

«Панове віряни, ми не хотіли вас ображати, ми ніколи не мали такої мети. Ми йшли до храму, щоб висловити свій відчайдушний протест проти зрощення духовних і політичних еліт нашої країни», - сказала вона.

М.Альохіна також висловилася за направлення справи на новий розгляд.

На тему: Путін тішиться, що суд «заліпив Pussy Riot двушечку»

«Якщо ви відправите справу на новий розгляд, необхідно провести нову психолого-лінгвістичну експертизу, яку покладено в основу вироку», - сказала вона.

М.Альохіна відзначила, що, можливо, російське суспільство не готове прийняти панк-молебень, проте вони не мали наміру ображати парафіян, священнослужителів.

«Ми вже просили пробачення, але ним витерли ноги, їх назвали нещирими. Прес-служба РПЦ зробила заяву про те, що якщо ми розкаємося, то церква проситиме про пом'якшення вироку. На мій погляд, таке у світській державі неприпустимо, тому що це шантаж», - сказала вона.

«Я припускаю покаяння як індивідуальний акт, але я не розкаюватимуся у кримінальному злочині і не визнаватиму свою провину», - сказала вона.

Надія Толоконнікова підкреслила, що діяльність Pussy Riot не є антирелігійною і, щоб це зрозуміти, треба подивитися ролик «Богородиця, Путіна прожени».

«Ясно як день, що цей виступ був політичним і не був антирелігійним», - сказала вона.

«Ми не можемо прийняти свою провину, тому що нам визначили ту статтю, яка до нас не має жодного відношення. У нас немає мотиву релігійної ненависті. Покаяння як індивідуальний духовний етичний акт для нас прийнятне. Для нас неприйнятне розкаяння як визнання того, що у нас була релігійна ненависть», - сказала вона, і вибачилася перед вірянами, почуття яких були зачеплені.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці лютого 2012 року п'ять учасниць Pussy Riot в храмі Христа Спасителя в Москві провели «панк-молебень» проти Володимира Путіна. Трьох учасниць групи - Надію Толоконнікова, Марію Альохіну і Катерину Самуцевич - 17 серпня було засуджено до двох років позбавлення волі в колонії загального режиму за хуліганство, скоєне через мотиви релігійної ненависті і ворожнечі. Зараз поліція розшукує ще двох учасниць акції у храмі.