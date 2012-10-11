Російського посла терміново викликали в МЗС Туреччини
16:34, 11 жовтня 2012Світ
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Посла Росії в Анкарі Володимира Івановського викликали в міністерство закордонних справ Туреччини для пояснень з приводу "забороненого вантажу" на борту сірійського літака.
Івановського викликали в МЗС
Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на Reuters.
Аеробус А320 авіакомпанії SyrianAir, який прямував з Москви до Дамаску, був затриманий увечері 10 жовтня в Анкарі за підозрою у перевезенні озброєння. Винищувачі турецьких ВПС змусили його зробити посадку, бо була отримана інформація про незаконний вантаж на борту.
Офіційних пояснень, що перевозили в літаку, поки немає. Турецькі ЗМІ писали, що там знайшли якесь комунікаційне обладнання, яке використовується у військових цілях. Росія і Сирія категорично заперечую наявність військового вантажу.
Москва зажадала від Туреччини пояснень у зв'язку з інцидентом.
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