Польським радіоведучим, що образили українок, світитить 3 роки тюрми

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на tvp.info.

Прокуратура висунула звинувачення Якобу В. і Міхалу Ф. у розпалюванні міжнаціональної ворожнечі.

Як відомо, журналісти в ефірі в одній з програм Eska Rock Radio невдало пожартували над українками.



Їх слова викликали обурення у Польщі та Україні. Український МЗС подав протест. За словами польського Міністерства закордонних справ, вислови є "обурливими і вульгарними".

У червні прокуратура почала розслідування на основі статті 257 Кримінального кодексу Польщі, яка передбачає позбавлення волі на строк до 3 років для тих, хто "публічно ображає групи людей або конкретну людину на ґрунті їх національної, етнічної, расової, релігійної приналежності або через відсутність релігійних переконань ".