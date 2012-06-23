Польська прокуратура взялася за скандальний радіокоментар

Про це кореспонденту УНІАН у Польщі в п'ятницю повідомила прес-секретар прокуратури Рената Мазур.

Вона відзначила, що слідчі вирішили розпочати розслідування цієї справи на підставі повідомлень польських засобів масової інформації, котрі про неї активно пишуть.

"Для того, аби оцінити, чи мало місце порушення, будемо звертатися до радіостанції, щоб вона надала весь запис програми", - сказала прес-секретар.

Р.Мазур зауважила, що прокуратура має 30 днів, аби провести попереднє розслідування справи після чого вирішити, чи порушувати кримінальну справу чи ні.

Співрозмовник агентства не виключила, що рішення може бути ухвалене, зауваживши, що це залежатиме від того, як швидко слідчим вдасться зібрати всі необхідні для розслідування матеріали.

***

Як повідомляв УНІАН, вчора низка організацій та приватних осіб вислали заявку до Варшавської окружної прокуратури з вимогою притягнути до відповідальності ведучих однієї з програм Eska Rock Куби Воєвудського та Міхала Фігурського за їх образливі висловлювання про українок, котрі вони висловили в ефірі 12 червня.

За даними ініціаторів заяви до прокуратури, польське законодавство за ксенофобічні вислови, яких, на їх думку, допустилися польські журналісти карається польським законодавством до 3 років тюрми.