Лукашенку подобається, як вони з Кирилом дружать народами

Президент Білорусі зазначив, що прагнення патріарха зберегти єдність Руської православної церкви (РПЦ) і слов'янське братерство заслуговує високої оцінки.

"Ця ідея повністю відповідає сподіванням народів Білорусії, Росії та України", - сказав за всіх Лукашенко, пише РИА "Новости".

За його словами, в Білорусі відносини світської і духовної влади розвиваються гармонійно.

Він подякував патріарху Кирилу за те, що той розділив з білорусами свято Покрови Святої Богородиці. "Ви вірний надійний друг нашої країни і не раз довели це, підтримуючи нас у найнепростіших ситуаціях", - сказав Лукашенко.

Він підкреслив, що це заслужена нагорода для предстоятеля РПЦ. "Нагороди іноді даються авансом, у вас немає ніякого авансу, я пам'ятаю ваше справжнє ставлення до Білорусі", - сказав Лукашенко, запевнивши, що позиція православ'я в Білорусі непорушна.

Патріарх Кирил подякував президенту Білорусі за високу честь. "Орден Дружби народів справді в якомусь сенсі органічний до тієї місії, яку здійснює Руська православна церква", - сказав він.