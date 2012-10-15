Собчак перерахували 1,5 мільйона, які вилучили під час обшуку

«Цього смс (про надходження грошей - УНІАН) від свого бухгалтера я чекала багато місяців! Ура!», написала К.Собчак у своєму «Твіттері».

Також вона розмістила смс-повідомлення від бухгалтера, де зазначено: «Від СК (Слідчого комітету) надійшли гроші: 1 млн 108 тис. 408 євро, 522354,50 дол.»

Як повідомляв УНІАН, 6 травня, напередодні інавгурації Президента РФ Володимира Путіна, відбулася акція протесту опозиції, яка закінчилася затриманням у Москві близько 400 осіб.

11 червня слідчі провели обшуки у російських опозиціонерів Олексія Навального, Сергія і Анастасії Удальцових, Іллі Яшина, К.Собчак та інших. К.Собчак заявляла, що її принижували й пограбували в ході обшуку її квартири в Москві.

27 вересня Слідчий комітет Росії повідомив, що має намір повернути вилучені у неї гроші.

«У ході проведеного у справі на підставі ухвали суду обшуку в квартирі у К.Собчак вилучено 1 108 420 євро, 522 392 долари США і 485 325 рублів. З метою встановлення приналежності грошових коштів, а також можливого факту здійснення їх власником податкових злочинів у справі проводилися ряд слідчих і процесуальних дій», - зазначили в Слідчому комітеті.