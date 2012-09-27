Ксенії Собчак повернули вилучені при обшуках гроші

Про це РІА "Новости" повідомили в прес-службі СК РФ.

"Собчак сповіщена про повернення грошей", - сказав співрозмовник агентства. Собчак бере активну участь в акціях опозиції і була оштрафована судом за проведення несанкціонованого заходу.

Напередодні "Маршу мільйонів" 12 червня слідчий комітет провів обшук в її квартирі у справі про заворушення на Болотній площі 6 травня. У результаті обшуку було вилучено понад мільйон євро, 480 тисяч доларів і 480 тисяч рублів.