Ксенії Собчак повернули вилучені при обшуках гроші
17:54, 27 вересня 2012Політика
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Слідство повернуло телеведучій Ксенії Собчак вилучені при обшуках гроші.
Собчак повернули її мільйони
Про це РІА "Новости" повідомили в прес-службі СК РФ.
"Собчак сповіщена про повернення грошей", - сказав співрозмовник агентства. Собчак бере активну участь в акціях опозиції і була оштрафована судом за проведення несанкціонованого заходу.
Напередодні "Маршу мільйонів" 12 червня слідчий комітет провів обшук в її квартирі у справі про заворушення на Болотній площі 6 травня. У результаті обшуку було вилучено понад мільйон євро, 480 тисяч доларів і 480 тисяч рублів.
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