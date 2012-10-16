Лукашенко заманює росіян білоруськими НПЗ, «гарними, як іграшки»

Як передає власний кореспондент УНІАН в Республіці Білорусь, таку думку він висловив сьогодні на прес-конференції для представників російських регіональних ЗМІ.

«Є хороший варіант: ми вам віддаємо НПЗ, переробляйте свою нафту і ми будемо переробляти тут свою. Але ви дайте нам можливість добувати самим як іноземцям природний газ», - заявив О.Лукашенко.

Президент Білорусі не розуміє, чому англійці, американці качають в РФ нафту, природний газ, продають його на ринку, а білорусів туди не пускають?

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«Ви хочете у нас брати участь у приватизації. Ми не проти. Хочете нафтопереробні заводи, які в Білорусі як іграшки - гарні, сучасні, європейські підприємства. Якщо я на це піду, мені в Білорусі мало не здасться: мене звинуватять, що я тут здаю, продаю і т.п., як було з «Белтрансгазом», але ми витримали цю атаку», - підкреслив О.Лукашенко.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі О.Лукашенко розраховує на подальшу інтеграцію з Росією в рамках Союзної держави, а будівництво Союзної держави Білорусі і Росії слід розцінювати як абсолютно вірний і далекоглядний крок. У серпні «Газпром» заявив, що має намір активно розвивати газотранспортну систему (ГТС) Білорусі, в тому числі підземні сховища (ПСГ).

25 листопада 2011 р. у розвиток міжурядової угоди Російської Федерації та Республіки Білорусь ВАТ «Газпром» і Державний комітет з майна Республіки Білорусь підписали договір купівлі-продажу 50% акцій ВАТ «Белтрансгаз». З урахуванням раніше придбаних «Газпромом» в 2007-2010 роках 50% акцій «Белтрансгазу», «Газпром» став власником 100% акцій «Белтрансгазу».