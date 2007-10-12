Президент Європейської народної партії привітав Тимошенко з перемогою на виборах

Президент Європейської народної партії Вілфред МАРТЕНС привітав лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО з перемогою на парламентських виборах.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, у вітанні йдеться: “Від імені Європейської народної партії хочу привітати Вас з чудовими результатами, які Блок Юлії Тимошенко отримав під час останніх виборів в Україні. ЄНП уважно спостерігала за Вашою виборчою кампанією i ми сподіваємося, що «Український прорив» стане гарною основою для формування сильного уряду”.

У ЄНП задоволені, що її партнери - БЮТ та блок «Наша Україна - Народна самооборона» - “змогли отримати більшість під час дострокових виборів. Це є підтвердженням стабільної підтримки помаранчевих сил українським народом та свідченням довіри, яку помаранчева команда знову отримала.

Україна є дуже важливою країною i ми віримо, що завдяки спільним зусиллям Президента ЮЩЕНКА і прем`єр-мiнicтpa ТИМОШЕНКО в країні будуть проведені реформи, що забезпечать європейське майбутнє для України”.