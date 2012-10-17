У Нігерії викрали одного естонського і шістьох російських моряків
15:56, 17 жовтня 2012Світ
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Шість російських моряків викрадені в Нігерії.
У Нігерії викрали 7 моряків
Шість російських моряків викрадені на півдні Нігерії, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес. Інформацію повідомила одна з французьких компаній, яка працює в цій африканській країні.
За даними агентства, крім шести росіян викрадений також громадянин Естонії.
Викрадення відбулося в Дельті Нігера - нафтовидобувному районі на півдні країни.
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