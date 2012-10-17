У Нігерії викрали одного естонського і шістьох російських моряків

Шість російських моряків викрадені на півдні Нігерії, передає РІА "Новости" з посиланням на агентство Ассошиейтед Прес. Інформацію повідомила одна з французьких компаній, яка працює в цій африканській країні.

За даними агентства, крім шести росіян викрадений також громадянин Естонії.

Викрадення відбулося в Дельті Нігера - нафтовидобувному районі на півдні країни.