Прем’єр Молдови: наші амбіції – стати повноцінним членом ЄС
05:16, 18 жовтня 2012Світ
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Молдова планує наступного року підписати угоду про асоціацію з ЄС.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Молдови Влад Філат під час виступу на пленарній сесії 21-го конгресу Європейської народної партії в Бухаресті.
Віктор Янукович і прем`єр-міністр Республіки Молдова Влад Філат під час зустрічі в Києві, фото з архіву УНІАН
“Наступного року ми підпишемо угоду про асоціацію з ЄС. Ми також виконаємо умови для лібералізації візового режиму з ЄС”, - сказав він.
При цьому прем’єр Молдови наголосив, що це – лише частина амбіцій Молдови.
“Наші амбіції – стати повноцінним членом ЄС”, - наголосив В.Філат.
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Він підкреслив, що у Молдові триває “важка робота” з проведення необхідних реформ.
“Ми не пропонуємо обіцянки чи пояснення невдач, ми робимо”, - сказав він.
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