В Афінах протестувальники закидають поліцію камінням і "коктейлями Молотова"

14:18, 18 жовтня 2012
Світ
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У столиці Греції протестувальники кидають каміння і пляшки, поліція застосувала сльозогінний газ.

Греція. Фото http://www.webpark.ru

Учасники багатотисячної акції протесту в Афінах кидають каміння і пляшки із запалювальною сумішшю в поліцію, повідомляє АР.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.

У четвер в Афінах проходить вже другий за місяць 24-годинний страйк проти чергових урядових заходів зі скорочення держвидатків.

Газета.ру

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