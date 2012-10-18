В Афінах протестувальники закидають поліцію камінням і "коктейлями Молотова"

Учасники багатотисячної акції протесту в Афінах кидають каміння і пляшки із запалювальною сумішшю в поліцію, повідомляє АР.

У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.

У четвер в Афінах проходить вже другий за місяць 24-годинний страйк проти чергових урядових заходів зі скорочення держвидатків.

Газета.ру