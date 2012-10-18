В Афінах протестувальники закидають поліцію камінням і "коктейлями Молотова"
14:18, 18 жовтня 2012Світ
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У столиці Греції протестувальники кидають каміння і пляшки, поліція застосувала сльозогінний газ.
Грецію лихоманить. Фото http://www.webpark.ru
Учасники багатотисячної акції протесту в Афінах кидають каміння і пляшки із запалювальною сумішшю в поліцію, повідомляє АР.
У відповідь поліцейські застосували сльозогінний газ.
У четвер в Афінах проходить вже другий за місяць 24-годинний страйк проти чергових урядових заходів зі скорочення держвидатків.
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