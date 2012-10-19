Новий грузинський лідер передумав їхати до США
01:28, 19 жовтня 2012Світ
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Перший закордонний візит лідера коаліції "Грузинська мрія" та кандидата на пост прем'єр-міністра Грузії відбудеться до Брюсселя.
Про це заявив Бідзіна Іванішвілі після завершення зустрічі з єврокомісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.
Штефан Фюле разом із заступником верховного представника ЄС із закордонних справ Хельгою Шмідт прибув сьогодні до Грузії з дводенним візитом. У ході зустрічі з Бідзіна Іванішвілі Ш.Фюле передав йому офіційне запрошення від керівництва Євросоюзу відвідати Брюссель.
"У нас була дуже цікава бесіда, ми отримали багато порад і запрошення. Мене переконали, що мій перший візит має відбутися в Європі", - цитує РІА «Новости».
Раніше свою першу закордонну поїздку у якості прем'єр-міністра Грузії Б.Іванішвілі планував зробити в Вашингтон.
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