Новий грузинський лідер передумав їхати до США

Про це заявив Бідзіна Іванішвілі після завершення зустрічі з єврокомісаром з питань розширення та Європейської політики сусідства Штефаном Фюле.

Штефан Фюле разом із заступником верховного представника ЄС із закордонних справ Хельгою Шмідт прибув сьогодні до Грузії з дводенним візитом. У ході зустрічі з Бідзіна Іванішвілі Ш.Фюле передав йому офіційне запрошення від керівництва Євросоюзу відвідати Брюссель.

"У нас була дуже цікава бесіда, ми отримали багато порад і запрошення. Мене переконали, що мій перший візит має відбутися в Європі", - цитує РІА «Новости».

Раніше свою першу закордонну поїздку у якості прем'єр-міністра Грузії Б.Іванішвілі планував зробити в Вашингтон.