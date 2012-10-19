Північна Корея погрожує Сеулу військовим ударом через листівки з антипропагандою

Відповідне попередження армія КНДР оприлюднила 19 жовтня через державне інформагентство KCNA, передає Лента.ру.

Пхеньян дізнався з південнокорейських ЗМІ, що група активістів планує скинути на територію Північної Кореї листівки з критикою місцевих властей у понеділок, 22 жовтня. Акція проводитиметься з провінції Кенгідо, яка розташована на кордоні з КНДР. Як пише KCNA, активісти хочуть запустити десять повітряних куль з листівками.

Армія КНДР повідомила через державні ЗМІ, що, якщо 22 жовтня листівки буде скинуто, Західний фронт розпочне обстріл Кенгідо без попередження. Північнокорейська влада закликала жителів районів, звідки будуть запущені повітряні кулі, до евакуації, щоб уникнути можливих наслідків обстрілу.

Пхеньян стверджує, що акція спланована південнокорейськими військовими і узгоджена з Президентом Лі Мін Баком. Проте Reuters відзначає, що акція з листівками організована південнокорейськими активістами, які не мають відношення до офіційного Сеулу.

В цілому, розповсюдження антипропагандистських матеріалів з боку Південної Кореї відбувається нерідко, проте раніше КНДР не погрожувала таким серйозним військовим ударом у відповідь, відзначає Agence France-Presse.