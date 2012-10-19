ЗМІ: Син Мітта Ромні хоче врізати Бараку Обамі

Як пише нью-йоркська Daily News, коментар Тегга Ромні прозвучав в інтерв'ю одній з радіостанцій Північної Кароліни.

Ведучий поцікавився, що Ромні-молодший відчуває, коли Обама називає суперника-республіканця брехуном. Син політика відповів: "Хочеться схопитися з місця, кинутися на сцену, де йдуть дебати, і врізати йому з розмаху", - цитує слова Тегга Лента.ру.

Він додав, що розуміє неможливість подібного рукоприкладства: по-перше, через президентську охорону, а по-друге - тому що демократи постійно "намагаються виставити тата в хибному світлі". "Ми самі на це підписалися, - підкреслив Тегг, - і ми повинні, скажімо так, сидіти і приймати ці удари, а потім відправляти їх назад".

У своєму радіоінтерв'ю Тегг також розповів про хвилювання, яке Мітт Ромні відчуває перед дебатами з Обамою: "Він така ж людина як всі, і його злегка каламутить. Але коли дебати починаються, проходить дві-три хвилини, і він забуває про нервозність".