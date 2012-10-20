Автобус зісковзнув з дороги в Ірані: 21 загиблий, 23 поранених

Загинула 21 особа, ще 23 дістали поранення, передає ІТАР-ТАСС з посиланням на національне радіо "Голос Ісламської Республіки Іран".

За його даними, водій транспортного засобу не впорався з управлінням на мокрій дорозі. Як відзначає національне радіо, автобус рухався по трасі з перевищенням швидкості. Це могло стати однією з причин НП.

Постраждалих доставлено до лікарні. Почато розслідування обставин події.

У ІРІ на дорогах щорічно гине до 20 тисяч людей. Серед причин високої смертності - ігнорування ременів безпеки, розмови по мобільному телефону під час руху і перевищення швидкості.