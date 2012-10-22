У Гвінеї-Бісау сталася спроба перевороту
08:43, 22 жовтня 2012Світ
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У західно-африканській державі Гвінея-Бісау в результаті нападу на армійські казарми вбито сім військовослужбовців.
Інші подробиці невідомі.
Військові власті країни стверджують, що атака, в організації якої вони звинуватили Португалію та інші португаломовні країни Африки, була спробою невдалого перевороту, повідомляє радіо «Свобода».
У квітні в Гвінеї-Бісау, колишній португальській колонії, під час президентських виборів стався військовий заколот. Армійська верхівка, що захопила владу, заявила, що в країні настав 2-річний «перехідний період», після чого Африканський союз, який різко засудив її дії, припинив членство Гвінеї-Бісау в організації.
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