У Гвінеї-Бісау сталася спроба перевороту

Інші подробиці невідомі.

Військові власті країни стверджують, що атака, в організації якої вони звинуватили Португалію та інші португаломовні країни Африки, була спробою невдалого перевороту, повідомляє радіо «Свобода».

У квітні в Гвінеї-Бісау, колишній португальській колонії, під час президентських виборів стався військовий заколот. Армійська верхівка, що захопила владу, заявила, що в країні настав 2-річний «перехідний період», після чого Африканський союз, який різко засудив її дії, припинив членство Гвінеї-Бісау в організації.