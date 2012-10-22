ЗМІ: Викраденого у Києві російського опозиціонера заарештували

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Л.Развозжаєв також є активістом «Лівого фронту» і помічником депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Басманний суд Москви вже санкціонував арешт Л.Развозжаєва, причому без повідомлення адвокатів, відзначає радіостанція.

Як повідомляє радіо «Свобода», лідер «Лівого фронту» Сергій Удальцов закликав до масової маніфестації у понеділок ввечері біля будівлі Слідчого комітету РФ у Москві з вимогою звільнити своїх прихильників Л.Развозжаєва і Костянтина Лебедєва.

За словами С.Удальцова і І.Пономарьова, Л.Развозжаєва доставили до Москви з Києва, де його нібито було викрадено російськими спецслужбами, і заарештували на два місяці у справі про підготовку масових безладів.

Офіційних підтверджень про арешт Л.Развозжаєва і його місцезнаходження немає.

Кримінальна справа стосовно С.Удальцова, Л.Развозжаєва і К.Лебедєва ґрунтується на даних з фільму «Анатомія протесту-2», показаного телеканалом НТВ.

К.Лебедєва вже відправлено під арешт на 2 місяці, з С.Удальцова узято підписку про невиїзд.