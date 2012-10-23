Обама та Ромні проведуть останній раунд дебатів

Кандидати обговорять зовнішню політику. Серед тем - становище в Лівії, де нещодавно вбили американського посла, в Китаї, Афганістані, Сирії, а також ситуація навколо іранської ядерної програми.

Спостерігачі зазначають, що за два тижні до виборів Ромні відчуває велике нервове напруження у зв'язку з необхідністю показати знання міжнародної політики і здатність, в разі перемоги на виборах, стати верховним головнокомандуючим збройними силами США.

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Дебати пройдуть в Університеті Лінна у флоридському місті Бока-Ратон, повідомляє Радіо Свобода. Вони розпочнуться за дві години. Дебати транслюватиме телебачення.

Як повідомляв УНІАН, чинний Президент США Барак Обама програв перший раунд передвиборних дебатів 3 жовтня, проте зумів переламати ситуацію у другому раунді 17 жовтня.