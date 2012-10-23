Обама та Ромні проведуть останній раунд дебатів
Президент США Барак Обама і його суперник у боротьбі за президентство республіканець Мітт Ромні готуються вступити в останній раунд дебатів.
Кандидати обговорять зовнішню політику. Серед тем - становище в Лівії, де нещодавно вбили американського посла, в Китаї, Афганістані, Сирії, а також ситуація навколо іранської ядерної програми.
Спостерігачі зазначають, що за два тижні до виборів Ромні відчуває велике нервове напруження у зв'язку з необхідністю показати знання міжнародної політики і здатність, в разі перемоги на виборах, стати верховним головнокомандуючим збройними силами США.
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Дебати пройдуть в Університеті Лінна у флоридському місті Бока-Ратон, повідомляє Радіо Свобода. Вони розпочнуться за дві години. Дебати транслюватиме телебачення.
Як повідомляв УНІАН, чинний Президент США Барак Обама програв перший раунд передвиборних дебатів 3 жовтня, проте зумів переламати ситуацію у другому раунді 17 жовтня.