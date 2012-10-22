У російській опозиції впевнені, що їхнього колегу Развозжаєва катували

Російський опозиціонер, координатор «Лівого фронту» Сергій Удальцов заявив Life News, що зізнання помічника «есера» Пономарьова, Леоніда Развозжаєва не може бути правдою, бо факти, викладені в ньому, не відповідають дійсності.

На тему: Російські слідчі заявили, що викрадений у Києві опозиціонер прийшов до них сам

Протестний лідер упевнений, що затриманий міг написати подібний документ, обмовивши себе і своїх соратників, тільки втомившись від тортур.

- Я не вірю Слідчому комітету, я знаю, що в здоровому розумі і в нормальному стані він не міг написати цю явку, адже не було жодних зустрічей з Таргамадзе, ніяких переговорів, ніякого планування заворушень і розмов про їх фінансуванні, - впевнено заявив опозиціонер.

- Але, враховуючи те відео, яке ви зняли, і крик Леоніда про те, що його два дні катують ... Ніхто не знає, до якої міри дійшли ці тортури. Під ними людина може обмовити себе і своїх друзів, не всі здатні проявляти героїзм під тортурами. При цьому Сергій Удальцов поки відмовляється прогнозувати, яким чином покази Развозжаева можуть вплинути на кримінальну справу, в якій фігурантом проходить і сам координатор «Лівого фронту».