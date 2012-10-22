Російські слідчі заявили, що викрадений у Києві опозиціонер прийшов до них сам

Про це повідомляється на сайті СКР.

Однак, у повідомленні відомства стверджується, що Развозжаєв прийшов з повинною і зізнався, що разом з Сергієм Удальцовим та Костянтином Лебедєвим займався організацією масових заворушень. Він також заявив, що Удальцов і Лебедєв причетні до безладів на Болотної площі 6 травня, повідомляє Газета.ру.

«21 жовтня Развозжаєв сам звернувся до Головного слідчого управління СК Росії і повідомив про своє бажання заявити явку з повинною. У ній він детально повідомив про обставини приготування ним, Сергієм Удальцовим, Костянтином Лебедєвим й іншими особами до організації масових заворушень на території Російської Федерації, а також про причетність вказаних осіб до масових заворушень, що відбулися 6 травня 2012 на Болотної площі в Москві», - пишуть на сайті СКР.

«Найближчим часом йому планується пред'явити звинувачення, передбачене ст. 30 і ст. 212 КК РФ приготування до організації масових заворушень)», - також сказано на сайті. СКР відзначає, що депутату Іллі Пономарьову вже направлено повідомлення про арешт його помічника.

Тим часом в українському СБУ заявляють, що не отримували з боку правоохоронних органів Росії будь-яких прохань про допомогу в затриманні на території України російського опозиціонера Леоніда Развозжаєва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили УНІАН в СБУ.

«Ні з боку РФ, ні по лінії Інтерполу, ні в рамках міжнародних домовленностей про надання правової допомоги такого прохання до нас не надходило», – зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНІАН, за даними російських ЗМІ, Київ видав Москві російського опозиціонера Л.Развозжаєва, який також є активістом «Лівого фронту» і помічником депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова.

Басманний суд Москви уже санкціонував арешт Л.Развозжаєва.

За словами лідера «Лівого фронту» Сергія Удальцова та І.Пономарьова, Л.Развозжаєва доставили до Москви з Києва, де його нібито було викрадено російськими спецслужбами, і заарештували на два місяці у справі про підготовку масових безладів.

Кримінальна справа стосовно опозиціонерів С.Удальцова, Л.Развозжаєва і Костянтина Лебедєва ґрунтується на даних з фільму «Анатомія протесту-2», показаного телеканалом НТВ.

К.Лебедєва вже відправлено під арешт на 2 місяці, з С.Удальцова взято підписку про невиїзд.