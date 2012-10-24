Развозжаєв, виявляється, не сказав слідчим, що вони його катують

«У зв'язку з поширенням повідомлень у ЗМІ про протиправні дії стосовно Л.Развозжаєва необхідно пояснити, що ніяких офіційних заяв про тортури, викрадання і будь-які інші протиправні дії від Леоніда Развозжаєва ані при порушенні кримінальної справи, ані при пред'явленні звинувачення до Слідчого комітету Росії від нього не надходило», - заявили в СКР.

У рамках процесуальної перевірки, що проводиться за заявою, зробленою Л.Развозжаєвим у будівлі суду 21 жовтня (тоді він заявив, що його катували - УНІАН), Слідчим комітетом Росії перевірятимуться всі відомості та повідомлення у ЗМІ про вчинення стосовно Л.Развозжаєва злочинів.

Також зазначається, що до теперішнього часу Л.Развозжаєв, якому було роз'яснено право на запрошення захисника, не заявив, кого конкретно він хоче запросити як свого захисника.

Як повідомляв УНІАН, Слідчий комітет Росії 19 жовтня оголосив у федеральний розшук помічника депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова активіста «Лівого фронту» Л.Развозжаєва. Він разом з координатором "Лівого фронту" Сергієм Удальцовим і опозиціонером Костянтином Лебедєвим є фігурантом кримінальної справи за статтею "підготовка до організації масових безладів", яку було порушено після перевірки фактів, викладених у фільмі "Анатомія протесту-2".

Автори фільму, який вийшов на НТВ, стверджують, що опозиція готувала силове захоплення влади на кошти з-за кордону. У фільмі було показано відео, де С.Удальцов і його соратники нібито розмовляють з тодішнім головою парламентського комітету Грузії з оборони і безпеки Гіві Таргамадзе. За словами авторів картини, останній має досвід підготовки "кольорових революцій" в Грузії, Україні та масових безладів у Білорусі. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін стверджує, що Л.Развозжаєв написав від руки 10 листів, де розповів про підготовку безладів. 21 жовтня Л.Развозжаєва було взято під варту Басманним районним судом Москви до 16 грудня.

20 жовтня з'явилася інформація про те, що Л.Развозжаєв був викрадений невідомими біля будівлі Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Києві.

У Головному управлінні МВС України в Києві УНІАН повідомили, що ніяких заяв до столичної міліції про зникнення цієї людини не надходило.

Помічник голови Державної прикордонної служби Сергій Астахов заявив, що Л.Развозжаєв 19 жовтня легально залишив Україну, і під час перетину кордону ніяких зауважень прикордонникам не висловлював.

За словами І.Пономарьова, «Развозжаєв перебував у Києві на легальній підставі з середи, 17 жовтня. Після того, як у п'ятницю, 19 жовтня, його було оголошено у федеральний розшук СК РФ, Леонід вирішив звернутися до міжнародних інстанцій з проханням надати йому політичний притулок. Развозжаєв заповнив анкету і подав заяву на ім'я верховного комісара. Коли він вийшов з будівлі управління по вулиці Лаврська, 16, співробітники відомства почули крики про допомогу, після цього Леоніда ніхто не бачив і він не виходив на зв'язок».