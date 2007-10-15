Польща блокуватиме переговори Росії з ЄС про вступ до СОТ

Польща блокуватиме переговори Росії з Євросоюзом про вступ до Світової організації торгівлі, - заявив заступник міністра сільського господарства Польщі Ян-Кшиштоф Ардановський.

Він наголосив, що Варшава досі вважає російське ембарго на польські сільськогосподарські продукти безпідставним, повідомляє 5 канал. Пан Ардановський запевнив, що країни ЄС підтримують Польщу. Зараз же країна перебуває на роздоріжжі між обмеженнями та домовленостями між російською Федерацією та Євросоюзом. Єврочиновник сподівається, що зацікавленість Росії у СОТ спонукатиме її переглянути заборону.