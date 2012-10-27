У Росії заговорили про скасування нацреспублік

Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на російські ЗМІ.

Заява пролунала в суботу, 27 жовтня, на з'їзді заснованої Прохоровим партії "Громадянська платформа".

Прохоров заявив, що вважає поділ на національні округи і національні республіки недоцільним з економічної точки зору. На думку політика, внутрішні кордони формують "національні гетто", де місцева корумпована влада пригноблює і грабує людей всіх національностей, при цьому створюються передумови для активного розігрування "національної карти".

"Чи не краще чесно сказати, що дана сталінсько-ленінська система вже більше не ефективна в умовах XXI століття", - заявив Прохоров. При цьому лідер "Громадянської платформи" визнав, що питання адміністративно-територіального поділу є дуже складним і вимагає змін до Конституції.

Лідер "Громадянської платформи" також висловив думку, що в РФ відсутня виразна національна та релігійна політика. У зв'язку з цим Прохоров нагадав, що Росія є світською державою і заявив про необхідність закрити представникам усіх релігійних конфесій доступ у загальноосвітні школи.

Торкнувся Прохоров і питання про трудову міграцію. На його думку, існувати без мігрантів Росія не зможе.