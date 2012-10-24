Росії пророкують масові протести і вимирання

Дослідження проводилося у вересні-жовтні 2012 року і було підготовлене для Комітету громадянських ініціатив Олексія Кудріна.

Згідно з результатами проведених опитувань, росіяни "все більше говорять про можливість і бажаність революції". 66 відсотків респондентів говорять про розчарованість владою та негативне ставлення до змін законодавства, яке стає більш жорстким, пише Lenta.ru.

Учені, що проводили дослідження, прийшли до висновку, що Росію чекають або масові акції протесту, або істотні перебудови в керівництві, або стагнація і вимирання.

Повідомляється також, що рейтинг довіри Володимиру Путіну у вересні 2012 року впав до 42 відсотків - це рекордно низький показник з 2003 року. За прогнозом учених, в 2013 році рейтинг довіри до влади в цілому і Путіну зокрема може зрівнятися з рейтингом недовіри.

У центрі проведеного дослідження виявили причини, з яких знижується рейтинг влади. На думку учасників опитувань, за час правління Путіна "не було досягнуто жодних значимих результатів. Були тільки нескінченні слова і обіцянки".

Відзначається також, що респондентам не здається реалістичним варіант зміни керівництва країни шляхом виборів. При цьому побоювання і страхи у зв'язку з подіями, які можуть супроводжувати революції, висловлюються рідше, ніж навесні.

Говориться в дослідженні і про те, що ставлення "середнього класу" до Путіна змінилося за останні місяці з негативного на вороже.

Однозначно негативне ставлення опитані продемонстрували і до партії "Єдина Росія".

Разом з тим, автори доповіді, після опитування учасників протестних мітингів прийшли до висновку, що серед них більше немає єдності, яка спостерігалася ще в минулому грудні. 54 відсотки респондентів заявили про розчарування в протестному русі. Протест, на думку громадян, знижується через "відсутність яскравих лідерів і виразних ідей".

У завершенні доповіді робиться висновок, що в разі продовження нинішнього курсу російської влади, російський народ чекає вимирання, яке характеризується "посиленням синдрому вивченої безпорадності, втратою трудових навичок, алкоголізацією, падінням народжуваності і масовим ввезенням трудових мігрантів".

Довідка: Центр стратегічних розробок - некомерційна організація, створена в 1999 році при уряді Росії. Основна мета - розробка довгострокової стратегії розвитку країни. Зараз ЦСР вважає за необхідне своєчасно оповіщати владу і суспільство про ризики, пов'язані з масштабними економічними і політичними кризами. Зокрема, ЦСР ще з літа 2010-го двічі пророкував, що масове невдоволення людей політичною системою може обернутися масовими акціями протесту. Так і вийшло - після грудневих виборів до Держдуми.