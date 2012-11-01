Адвокат: немає підстав говорити про звільнення Лазаренка
23:46, 01 листопада 2012Світ
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Наразі говорити про вихід колишнього прем’єр-міністра України Павла Лазаренка із в’язниці на волю немає підстав, усупереч повідомленням засобів масової інформації.
Про це радіо «Свобода» заявив адвокат Павла Лазаренка у США Данієл Горовіц.
Адвокат повідомив, що дружина П.Лазаренка не бажає говорити з представниками преси.
Як раніше повідомлялося, екс-прем'єр вийшов на кілька годин раніше, ніж зазвичай виходять звільнені.
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Лазаренко поїхав о четвертій ранку для того, щоб не перетинатись із пресою, яка чекала на його появу з 7-ї ранку.
Фактично адміністрація пішла на безпрецедентний крок і відкрила ворота тюрми на чотири години раніше задля того, щоб забезпечити панові Лазаренку таку приватність.
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