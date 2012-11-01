Адвокат: немає підстав говорити про звільнення Лазаренка

Про це радіо «Свобода» заявив адвокат Павла Лазаренка у США Данієл Горовіц.

Адвокат повідомив, що дружина П.Лазаренка не бажає говорити з представниками преси.

Як раніше повідомлялося, екс-прем'єр вийшов на кілька годин раніше, ніж зазвичай виходять звільнені.

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Лазаренко поїхав о четвертій ранку для того, щоб не перетинатись із пресою, яка чекала на його появу з 7-ї ранку.

Фактично адміністрація пішла на безпрецедентний крок і відкрила ворота тюрми на чотири години раніше задля того, щоб забезпечити панові Лазаренку таку приватність.