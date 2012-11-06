У США розпочато розслідування за скаргами на зростання цін

За словами прокурора, переважно люди скаржаться на подорожчання палива, номерів у готелях, раптову дорожнечу продуктів і води. Водночас, за місцевими законами, продавці не мають право підвищувати ціни на товари і послуги першої необхідності в умовах, аналогічних нинішнім.

Більше мільйона жителів штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі все ще залишаються без електрики після циклону. У місті Нью-Йорк не працює чверть автозаправних станцій, водії шикуються в довгі черги за бензином, маючи при собі додаткові каністри, повідомляє Радіо Свобода.