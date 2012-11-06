У США розпочато розслідування за скаргами на зростання цін
00:20, 06 листопада 2012Світ
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Генеральний прокурор американського штату Нью-Йорк Ерік Шнейдерман повідомив про початок розслідування за скаргами сотень громадян, незадоволених зростанням цін після недавнього потужного урагану "Сенді".
За словами прокурора, переважно люди скаржаться на подорожчання палива, номерів у готелях, раптову дорожнечу продуктів і води. Водночас, за місцевими законами, продавці не мають право підвищувати ціни на товари і послуги першої необхідності в умовах, аналогічних нинішнім.
Більше мільйона жителів штатів Нью-Йорк і Нью-Джерсі все ще залишаються без електрики після циклону. У місті Нью-Йорк не працює чверть автозаправних станцій, водії шикуються в довгі черги за бензином, маючи при собі додаткові каністри, повідомляє Радіо Свобода.
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